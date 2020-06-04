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خصائص لاكتوفيرين Lactoferrine العلاجية والمضادة بعد إدراجه ضمن بروتوكول علاج "كورونا"

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:20 م
لاكتوفيرين Lactoferrine
لاكتوفيرين Lactoferrine
تصدر فيتامين لاكتوفيرين Lactoferrine ترند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس الموافق الـ4 من يونيو 2020، عقب النصائح الصادرة مؤخرًا بشأن أهمية تناوله وخصائصه العلاجية الفعالة.

ما هو لاكتوفيرين Lactoferrine

وزاد بحث المتابعين عن لاكتوفيرين Lactoferrine لمعرفة أهميته ووظائفه وخصائصه العلاجية بعد إدراجه ضمن البروتوكول العلاجي من قبل وزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

لاكتوفيرين Lactoferrine مطلوب

ويتمتع فيتامين لاكتوفيرين Lactoferrine بتاريخ علاجي مشرف ضد الفيروسات التي تندرج تحتن عائلة "كورونا" والتي تصيب الجهاز التنفسي، ولعل أبرزها "سارس" وكذك فعاليته في بروتوكول "كوفيد-19" العلاجي.

استخدامات لاكتوفيرين Lactoferrine

وتتنوع استخدامات لاكتوفيرين Lactoferrine لما لها من خصائص متنوعة سواء كانت مناعية أو مضادة للالتهاب كانت، إذافة إلى مزاياه الكبيرة كمكمل غذائي يمنع العديد من الالتهابات الفروسية والميكروبية، كما أدرج في علاج "كورونا" والوقاية منه.
 
مكونات لاكتوفيرين Lactoferrine

واكتشف الخبراء لاكتوفيرين Lactoferrine في بادئ الأمر، داخل مكونات حليبا الأبقار، وبه العديد من الأحماض الأمينية والبروتين السكري، إضافة إلى كونه مرتبط بجزيئات دفاع مهمة ضد مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض.

أهمية لاكتوفيرين Lactoferrine

ويحفز لاكتوفيرين Lactoferrine المناعة التي بدورها تواجه أية أعراض طارئة على جسم الإنسان، وهو ما ثبت خلال التجارب الأولية على الفئران ضد "الهربس" والإيدز ومجموعة من الأمراض الأخرى.

استخدامات لاكتوفيرين Lactoferrine

وتشير الدراسات إلى أن تناول لاكتوفيرين Lactoferrine عن طريق الفم بنسبة 100-1000 مجم يوميًا يقلل من حالات نزلات البرد، والأعراض الشبيهة بالبرد، إضافة إلى تحسين التهاب المعدة والأمعاء، ويحافظ على الجهاز المناعي.

خصائص لاكتوفيرين Lactoferrine

ويستخدم لاكتوفيرين Lactoferrine على نطاق واسع إذ يستعين به الكثيرون كمكمل غذائي ولاسيمًا في تركيبات الأطفال حديثة الولادة "الرضع" وهو آمن بشكل فعال، ولا يوجد له موانع لاستخدامه.



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