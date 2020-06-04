أعاد حقيبة المليون جنيه.. محافظ بني سويف يكرم "السائق الأمين"

"محمد على محمد" سائق أمين، له موقف مشرف برهن من خلاله عن أمانته وأخلاقه الحميدة، استقبله الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس، مقررا تكريمه على أمانته.

حيث تعامل بمنتهى الأمانة عندما فقد أحد ركاب الأتوبيس حقيبته "من العائدين من فترة العزل الصحي، عقب عودته من دولة الإمارات بالمدينة الجامعية ببني سويف إلى محل إقامته بكفر الشيخ" التي بها مقتنيات وأموال وأوراق شخصية للمواطن تقدر بأكثر من مليون جنيه وكان الدور البطولي من قائد الأتوبيس عندما تم إبلاغه بالواقعة بحث عن الحقيبة وعثر عليها وتواصل مع صاحب الحقيبة وردها إليه.





حيث أكد محافظ بني سويف على حرصه الدائم على تكريم النماذج المميزة من المواطنين، الذين يمنحون الباقين القدوة الحسنة، وتشجيعًا لاستعادة أخلاقنا التى يتميز بها الشعب المصري كالتضحية والشهامة والأمانة، قائلا: "الجدعنة والشهامة والأمانة أخلاق تربى عليها الشعب المصري، والموقف المشرف اللى عمله المواطن محمد، دليل على أن أبناء بني سويف قدوة ونموذج مشرف".





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ "بمكتبه اليوم" السائق الأمين، وسلمه شهادة تقدير لأمانته وإخلاصه في العمل، مؤكدا له أن مكتبه دائما مفتوح له في أي وقت، وأن ماصنعه شرف محافظته، وأسرته، وأمانته التى أظهرها في ذلك الموقف لا يقدر بثمن، وسيعود على عليه وعلى أولاده بالخير والبركة.





من جهته أعرب محمد على "السائق الأمين" عن سروره واعتزازه بلقاء محافظ بني سويف وحرصه على استقباله بمكتبه، وتكريمه له، على الرغم أن ما فعله هو واجب عليه، ولكنه وجد الترحيب والتقدير من الحكومة وأبناء محافظته، مشيرًا إلى أن لقائه بالمحافظ يعد تشجيعا لكل أمين ومتميز ومخلص في أداء عمله، مؤكدًا أن المصريين كلهم بداخلهم الخير ويمتلكون الأخلاق الحميدة ومحبين لوطنه مصر.





وقال السائق: أعمل سائق أتوبيس ومنذ أيام قامت الشركة التى أعمل لديها بنقل العالقين العائدين من الخارج بعد انتهاء فترة الحجر الصحى بالمدينة الجامعية بجامعة بنى سويف إلى القاهرة، وأثناء قيادتى للأتوبيس وعقب توصيل الركاب إلى أحد المواقف بالقاهرة وأثناء عودتى إلى بنى سويف فوجئت باتصال من أحد أفراد الأمن بالمدينة الجامعية يخبرنى بأن أحد الركاب أخبره بأنه نسى حقيبة مهمة له داخل الحافلة، وأنه سيتواصل معى وبالفعل تواصل معى.





وتابع: توقفت فى الطريق وبدأت فى التفتيش عن الحقيبة فى الحافلة وبالفعل عثرت عليها واتصلت بصاحبها وأخبرته بذلك، وفتحت الحقيبة للتأكد عن ما بداخلها فوجدت مبالغ مالية بالدولار ومتعلقات شخصية ثمينة ما بين هاتف محمول أيفون وقلم ذهبى وساعة ودفتر شيكات موقعة لحامله يقدر بمليون جنيه، وصباح اليوم الثانى حضر إلى صاحب الحقيبة وعقب التأكد من هويته والعثور على جواز سفره داخل الحقيبة سلمتها له".



