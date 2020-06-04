محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)

اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مع اللجنة الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، لمناقشة آخر مستجدات مجابهة الفيروس.

جاء ذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتزام الفرق الطبية بمستشفيات الفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، والسادة أعضاء اللجنة.





أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على أعضاء اللجنة، المرور الدوري على كافة مستشفيات الفحص والعزل والمستشفيات المركزية والمراكز الطبية، لمتابعة آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة التأكد من إلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.





وأشار المحافظ الى اعداد خطة لضمان توافر الأطباء والتمريض بكافة المستشفيات مع المتابعة الدورية لالتزامهم، فضلًا عن الاهتمام بالدعم النفسي للفرق الطبية المصابة لرفع روحهم المعنوية وتحفيزهم على تخطي هذه المرحلة الحرجة.





وتابع "الأنصاري" مع مدير مستشفى التأمين الصحي خطة المستشفى للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتأكد من إلتزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية اللازمة.



