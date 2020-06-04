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محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مع اللجنة الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، لمناقشة آخر مستجدات مجابهة الفيروس.

جاء ذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتزام الفرق الطبية بمستشفيات الفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، والسادة أعضاء اللجنة.

أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على أعضاء اللجنة، المرور الدوري على كافة مستشفيات الفحص والعزل والمستشفيات المركزية والمراكز الطبية، لمتابعة آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، مشددًا على ضرورة التأكد من إلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.

وأشار المحافظ الى اعداد خطة لضمان توافر الأطباء والتمريض بكافة المستشفيات مع المتابعة الدورية لالتزامهم، فضلًا عن الاهتمام بالدعم النفسي للفرق الطبية المصابة لرفع روحهم المعنوية وتحفيزهم على تخطي هذه المرحلة الحرجة.

وتابع "الأنصاري" مع مدير مستشفى التأمين الصحي خطة المستشفى للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية، والتأكد من إلتزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية اللازمة.

كما راجع المحافظ مع مدير مديرية الشئون الصحية، التزام الفرق الطبية بجميع المستشفيات وكذا توصيل "حقيبة" الأدوية للمصابين المعزولين في منازلهم، وكذا التخلص الامن من النفايات من منازل المعزولين بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

ترأس المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اليوم، حملة لإزالة المزارع السمكية والمباني المخالفة بمركز يوسف الصديق، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الأمن والزراعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الحملة تمكنت من إزالة عدد 2 مزرعة أسماك مخالفة بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق، إحداهما بمساحة ٥ فدان على حوضين، والأخرى بمساحة 1،5 فدان، كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط بقرية قصر الجبالي بالمركز نفسه.

وعقب ذلك، تفقد السكرتير المساعد مستشفى أبشواي المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، موجهًا بحسن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى استمرار حملات إزالة التعديات بكافة المراكز والقرى بالمحافظة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا على تطبيق القانون بكل قوة إرساءً لهيبة الدولة وردعًا للمخالفين.
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)
محافظ الفيوم يلتقي اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا (صور)

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