Advertisements

الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
احتفلت اليوم الخميس، الأطقم الطبية بعزل ملوي في جنوب محافظة المنيا، بولادة طفلة داخل المستشفى، بعد أن نجح فريق طبي، في إجراء عملية الولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن سيدة تدعى "ن" ٢٩ عاما، وضعت مولودتها داخل مستشفى العزل، ولم يتم اختيار اسم له حتي الآن، فيما تم أخذ مسحة من الرضيعة ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا.

وأضاف أن حالة الأم والمولوده مستقرة، وأن تلك العملية هي الثالثة عقب ولادة سيدتين مصابتين بالكورونا داخل المستشفى، في أواخر شهر مايو الماضي.

وعلي جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تخصيص غرفتين بمبنى ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بالديوان العام للكشف علي الموظفين، والمترددين على مبنى الديوان العام، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ، إن ذلك القرار يأتي حفاظًا على حياة وسلامة الموظفين العاملين داخل مبنى المحافظة، حيث سيتم تجهيز العيادة وتوفير كادر طبي للكشف على العاملين في حالة ظهور أي أعراض مرضية، وذلك كإجراء وقائي لضمان سلامة جميع الموظفين وأيضًا المترددين على مبنى المحافظة.

شدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديًا للكمامة الواقية، مع الاستمرار في أعمال التطهير والرش لجميع المصالح والمنشأت الحكومية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

ويهيب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)
الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)
الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)
الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)
الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)
الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملوي محافظة المنيا المنيا الصحة العالمية الاطقم الطبية آخر مايو 50

أخبار تهمك

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

الملياردير الأمريكي بيل جيتس يعلن موعد التوصل للقاح فيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 4 ساعات

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ أقل من ساعتين

صديق مقرب من المصور اليمني نبيل القعيطي يكشف لــ"الفجر" ما وراء اغتياله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية يوجه بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح

بسبب كورونا.. تعقيم وتطهير محكمة جنوب القاهرة بشكل دوري

محافظ كفر الشيخ: نتابع المقيمين بالحجر.. ونكثف أعمال التعقييم

قرار مهم من رئيس مجلس الدولة

الكمامة إجباري.. انتشار أمني بشوارع وميادين الجيزة

تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لسائقي موقف عبدالمنعم رياض بشأن الكمامة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

الملياردير الأمريكي بيل جيتس يعلن موعد التوصل للقاح فيروس كورونا

01:07 م

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

12:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين