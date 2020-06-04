الأمل موجود.. تفاصيل الولادة الثالثة داخل الحجر الصحي بملوى (صور)

احتفلت اليوم الخميس، الأطقم الطبية بعزل ملوي في جنوب محافظة المنيا، بولادة طفلة داخل المستشفى، بعد أن نجح فريق طبي، في إجراء عملية الولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مصدر داخل مستشفى العزل، إن سيدة تدعى "ن" ٢٩ عاما، وضعت مولودتها داخل مستشفى العزل، ولم يتم اختيار اسم له حتي الآن، فيما تم أخذ مسحة من الرضيعة ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا.





وأضاف أن حالة الأم والمولوده مستقرة، وأن تلك العملية هي الثالثة عقب ولادة سيدتين مصابتين بالكورونا داخل المستشفى، في أواخر شهر مايو الماضي.





وعلي جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تخصيص غرفتين بمبنى ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بالديوان العام للكشف علي الموظفين، والمترددين على مبنى الديوان العام، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





قال المحافظ، إن ذلك القرار يأتي حفاظًا على حياة وسلامة الموظفين العاملين داخل مبنى المحافظة، حيث سيتم تجهيز العيادة وتوفير كادر طبي للكشف على العاملين في حالة ظهور أي أعراض مرضية، وذلك كإجراء وقائي لضمان سلامة جميع الموظفين وأيضًا المترددين على مبنى المحافظة.





شدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديًا للكمامة الواقية، مع الاستمرار في أعمال التطهير والرش لجميع المصالح والمنشأت الحكومية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.



