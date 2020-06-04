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البحوث الفلكية: مصر تشهد ظاهرة خسوف للقمر غدا.. وبثه اونلاين

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر ستشهد غدا الجمعة ظاهرة خسوف شبه ظلي للقمر، موضحا أن هذه هى ثاني ظاهرة خسوف هذا العام حتى الآن.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن الخسوف الشبه ظلي للقمر يخفي 50% من إضاءته، موضحا أن هذه الظاهرة ستبدأ 7:46 مساءا، وتنتهي 11:42 دقيقة، ومنطقة الذروة للظاهرة ستكون في الساعة 9:25 دقيقة.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه تقرر تصوير الظاهرة وبثها على موقع المعهد حتى يتسنى للمصريين مشاهدة الظاهرة، منوها بأن مصر ستشهد ظاهر خسوف شبه ظلي للقمر في 5 يوليو، وكذلك في 30 نوفمبر.

ويذكر أن هذا الخسوف لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – قارة أستراليا – قارةأفريقيا – شرق وجنوب أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريبًا. تكون بداية الخسوف في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة تقريبًا وتكون نهايته في الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق تقريبًا، أما ذروته التي يحجب فيها ظل الأرض57% تقريبًا من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي

وسوف يقوم فريق بحثي من الباحثين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برصد هذه الظاهرة وبثها اونلاين على صفحة المعهد، اخذا فى الاعتبار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الكورونا.

مما هو جدير بالذكر أن ظاهرة الخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية إذ يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرًا ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أوالهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدارالشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

وأكد المعهد أنه يرحب دوما بهواه الفلك والمواطنين بزيارة مقرة الرئيسى في حلوان او مرصد القطامية الفلكى للاستمتاع بمزيد من المعلومات الفلكية. ومزيد من التفاصيل على موقع المعهد الاكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمعهد.

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خسوف للقمر بوابة الفجر بث الخسوف الفجر البحوث الفلكية أخبار مصر

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