شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة جديدة بشأن بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يحيط بمصيرها الغموض في الفترة الأخيرة.

وأكد شوبير، أن الدوري بات قريبا من الإلغاء، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر " أون تايم سبورتس":" هناك حالة من الغموض حول مصير بطولة الدوري، حتى اللحظة".

وتابع شوبير:" الأقرب من وجهة نظري حاليا هو إلغاء مسابقة الدوري المصري، مثلما حدث في العراق مؤخرا".

وكان الاتحاد العراقي قد أعلن، أمس الأربعاء، إلغاء مسابقة الدوري دون إعلان بطل للمسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزاراء سمح مؤخرا، باستنئاف الأندية لتدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، لتجنب تفشي فيروس كورونا في الملاعب.