Advertisements

تعرف على "عبد الفتاح حمدي" سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تنشر بوابة "الفجر"، السيرة الذاتية لـ "عبد الفتاح حمدى تمام عطيه" سكرتير عام البحر الأحمر، الذي أصدر  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراره بنقله إلى الإسكندرية، وذلك ضمن حركة المحليات الجديدة، التى أجُريت.

اللواء محمد عبد الفتاح حمدى تمام، من مواليد محافظة الجيزة فى أكتوبر عام 1963، وتولى منصب رئيس مركز ومدينة نقادة عام 2006، ورئيس مركز ومدينة قنا عام 2008، ورئيس مركز ومدينة شبين القناطر عام 2011، ورئيس الإدارة المرزية للرقابة قطاع التفتيش بالوزارة عام 2012، وسكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الآحمر منذ 2014 وحتى 2016، ثم تولى منصب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر.

واللواء عبد الفتاح تمام حاصل على عدد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1985، بكالويورس تجارة (إدارة أعمال) 1987، ودورة تنمية مهارات الادارة المحلية عام 2007، وفى مجال الخبرات حاصل على أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2009،و أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2010.

وقد أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،على أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

يذكر أن حركة المحليات التى اعتمدها الوزير كان مقررا إعلانها فى شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وتضمنت حركة المحليات الجديدة تعيين كل من عبد الفتاح حمدى تمام عطيه ( سكرتير عام البحر الأحمر ) تم تعيينه سكرتير عام الأسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم ( سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ) تم تعيينه سكرتير عام مطروح )، واشرف محمد حسنين موافي ( سكرتير عام محافظة الأقصر ) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى ( سكرتير عام الفيوم ) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية ونادر حنفي محمود عشماوي تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبد العظيم محمد جبر تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس، وهشام احمد على شادى تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف، ومحمد عبد الجليل محمد النجار ( سكرتير عام أسيوط ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا.

ومحمد محمود أبو غنيمة ( سكرتير عام محافظة مطروح ) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندى ( سكرتير عام محافظة الشرقية ) تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه ( رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر

كما تضمنت الحركة التي أصدرها اللواء محمود شعراوى فيما يخص سكرتيري العموم تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله ( سكرتير عام مساعد الوادى الجديد ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادى الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقى تم ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبوالنجا رئيس مدينة أسوان تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وحسام حموده احمد تم ترقيته لسكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، ومجدى محمد عبده الوصيف ( رئيس حي شرق مدينة نصر ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، ومنال عطيه توفيق الغندور تعيين سكرتير عام مساعد الدقهلية، وياسر فاروق حفناوى السيد تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، ونجوى احمد عبد الرحمن العشيرى ( رئيس حي غرب شبرا الخيمة ) تعيينها سكرتير عام مساعد الغربية، وعماد محمد احمد يوسف ( سكرتير عام مساعد أسوان ) تعيينه سكرتير عام مساعد المنوفية، ومحمد شوقي خليل بدر تم تعيينه سكرتير عام مساعد البحيرة، وخالد جمعة عبد الرحمن عطية ( سكرتير عام مساعد القليوبية ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الأسكندرية، وهشام كمال عبد الرازق السيد خشبة ( رئيس حي غرب القاهرة ) تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، ومصطفى عبد العزيز ابراهيم الزيات تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الاسكندرية محافظة الاسكندري حركة التنقلات الفجر التنمية المحلية الاسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ نصف ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 17 ساعة

صديق مقرب من المصور اليمني نبيل القعيطي يكشف لــ"الفجر" ما وراء اغتياله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزير التنمية يصدر أكبر حركة للقيادات المحلية بالمحافظات

تعيين "حسن موافي" سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الفيوم

من هو اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد في محافظة الدقهلية؟

محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس مدينة دسوق الجديد قبل استلامه منصبه

"يوسف" سكرتيرا عاما لجنوب سيناء و"علام" مساعداً للإسماعيلية

عاجل.. حركة تغييرات وتعيينات جديدة بالإدارات المحلية في المحافظات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

12:45 م

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

11:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين