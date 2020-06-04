تعرف على "عبد الفتاح حمدي" سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد

تنشر بوابة "الفجر"، السيرة الذاتية لـ "عبد الفتاح حمدى تمام عطيه" سكرتير عام البحر الأحمر، الذي أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراره بنقله إلى الإسكندرية، وذلك ضمن حركة المحليات الجديدة، التى أجُريت.

اللواء محمد عبد الفتاح حمدى تمام، من مواليد محافظة الجيزة فى أكتوبر عام 1963، وتولى منصب رئيس مركز ومدينة نقادة عام 2006، ورئيس مركز ومدينة قنا عام 2008، ورئيس مركز ومدينة شبين القناطر عام 2011، ورئيس الإدارة المرزية للرقابة قطاع التفتيش بالوزارة عام 2012، وسكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الآحمر منذ 2014 وحتى 2016، ثم تولى منصب السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر.





واللواء عبد الفتاح تمام حاصل على عدد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1985، بكالويورس تجارة (إدارة أعمال) 1987، ودورة تنمية مهارات الادارة المحلية عام 2007، وفى مجال الخبرات حاصل على أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2009،و أفضل مدير متميز على مستوى محافظة قنا عام 2010.





وقد أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،على أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.





يذكر أن حركة المحليات التى اعتمدها الوزير كان مقررا إعلانها فى شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.





وتضمنت حركة المحليات الجديدة تعيين كل من عبد الفتاح حمدى تمام عطيه ( سكرتير عام البحر الأحمر ) تم تعيينه سكرتير عام الأسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم ( سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ) تم تعيينه سكرتير عام مطروح )، واشرف محمد حسنين موافي ( سكرتير عام محافظة الأقصر ) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى ( سكرتير عام الفيوم ) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية ونادر حنفي محمود عشماوي تم ترقيته سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبد العظيم محمد جبر تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس، وهشام احمد على شادى تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف، ومحمد عبد الجليل محمد النجار ( سكرتير عام أسيوط ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا.





ومحمد محمود أبو غنيمة ( سكرتير عام محافظة مطروح ) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندى ( سكرتير عام محافظة الشرقية ) تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه ( رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية ) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر



