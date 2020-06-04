بعد ردها على منتقديها.. شقيقة محمد رمضان مطلوبة على جوجل

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أحتلت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ردها على منتقدي شكلها.



وتعرضت شقيقة محمد رمضان، للتنمر على شكلها بعد نشر مجموعة من صور زفافها منذ أيام.





وتداول رواد التواصل الأجتماعي، منشور يتضمن تعليقها على التنمر الذي تعرضت له، فكتب في المنشور:"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه، الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي".





وأضافت: "معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".





وتبين أن إيمان محمد رمضان، لم تمتلك أي حساب على "تويتر"، وأنها لم ترد أو تعلق على حالة التنمر بعد صور زفافها، وأيضا لم يمتلك شقيقها محمود أي حساب على "تويتر" وأن كل هذه المنشورات من شخص ينتحل شخصيتها.