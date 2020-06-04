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بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:45 م
حسام عاشور
حسام عاشور
حسام مجدي

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارات نارية ضد حسام عاشور لاعب وسط الفريق في الساعات القليلة الماضية بسبب الأزمة الأخيرة.

 

وشهدت الفترة الماضية خروج حسام عاشور بتصريحات ينتقد خلالها مجلس إدارة النادي الأهلي ويتهمهم بتعطيل لعب مباراة إعتزاله وعدم الوفاء بوعدهم معه ليصدر النادي بيان رسمي ضد اللاعب ويؤكد أنه لن يكون له مباراة إعتزال وله الحرية في أخذ قرار إعتزاله من عدمه.

 

وقرر النادي الأهلي رسميا تغريم حسام عاشور بمبلغ ضخم وصل إلى 400 ألف جنيه بسبب مناقشة قضايا له داخل النادي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

 

كما يدرس مسئولو النادي الأهلي تجميد حسام عاشور ومنعه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية حتى نهاية الموسم الجاري ليحسم مستقبله بعد ذلك.

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