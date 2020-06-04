دينا فؤاد توجه رسالة لرجاء الجداوي

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نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة تجمعها مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع ''فيسبوك".



وكتبت دينا فؤاد قائلة: "أستاذتنا وحبيبة الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يارب وترجعي لنا بألف سلامة، ادعولها ارجوكم ربنا يعجل بشفائها عن قريب''.



وتابعت: "لو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات واخبار كاذبة احنا في وقت صعب وعايزينه يعدي على خير، بنا يحفظنا ويحفظ أهالينا وحبايبنا يارب''.



يذكر أن آخر الاعمال التي شاركت فيها دينا فؤاد مشاركتها في مسلسل "الاختيار" وقام بتجسيد دور نسرين زوجة هشام عشماوي.



ويشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، كريم عبد الجواد، أحمد الشاذلي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.