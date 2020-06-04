Advertisements

دينا فؤاد توجه رسالة لرجاء الجداوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة تجمعها مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي على موقع ''فيسبوك".

وكتبت دينا فؤاد قائلة: "أستاذتنا وحبيبة الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يارب وترجعي لنا بألف سلامة، ادعولها ارجوكم ربنا يعجل بشفائها عن قريب''.

وتابعت: "لو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات واخبار كاذبة احنا في وقت صعب وعايزينه يعدي على خير، بنا يحفظنا ويحفظ أهالينا وحبايبنا يارب''.

يذكر أن آخر الاعمال التي شاركت فيها دينا فؤاد مشاركتها في مسلسل "الاختيار" وقام بتجسيد دور نسرين زوجة هشام عشماوي.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، كريم عبد الجواد، أحمد الشاذلي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

أخبار تهمك

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

صديق مقرب من المصور اليمني نبيل القعيطي يكشف لــ"الفجر" ما وراء اغتياله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

منذ أقل من نصف ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 17 ساعة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

12:45 م

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

11:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين