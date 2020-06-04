صحة كفر الشيخ: تعافي 122 وإصابة 460 شخصا بفيروس كورونا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتي اللحظة؛ ليرتفع بذلك أعداد الإصابات بالمحافظة منذ بدء الأزمة إلي 460 إصابة، وتم نقلهم لمستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم، وأما الحالات البسيطة منهم فقد تم تحويلهم للعزل المنزلي مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الذين يحتاجونها.





وأضافت وكيل وزارة الصحة، في تصريح خاص، أنه أيضا قد تم تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة ليرتفع بذلك أعداد المتعافين تماما من فيروس كورونا المستجد إلي 122 حالة تعافي، وتم المغادرة إلي منازلهم، فضلا عن سلبية تحاليل 803 مشتبها في إصابتهم بفيروس كورونا، منذ بدء الأزمة.





وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أنه يتم متابعة 1762 مخالطا ومعزولا منزليا بالأدوية اللازمة لهم مع متابعتهم طبيا أولا بأول، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





وناشدت الدكتورة سوسن سلام، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



