وزير التنمية المحلية يجدد ثقته فى "البيلي" سكرتيرا عاما لمحافظة قنا

جدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ثقته في العميد وليد سيد صالح البيلي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد السابق، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة قنا.





وليد سيد صالح محمد البيلي، ولد في 3 مايو عام 1972 بمحافظة الإسكندرية، وكان يعمل رئيسًا لحي الزهور في محافظة بورسعيد، قبل نقله سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة قنا، وكان قد شغل منصب المدير التنفيذى لمدينة بشاير الخير، وحصل على بكالوريس في العلوم العسكرية.





وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر منذ قليل، أكبر حركة تعيينات وتنقلات بالمحليات للعام الحالي حيث تم تعيين كل من عبد الفتاح حمدي تمام عطية (سكرتير عام البحر الأحمر)، سكرتير عام الإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم (سكرتير عام محافظة الوادي الجديد) تعيينه سكرتير عام مطروح، وأشرف محمد حسنين موافي (سكرتير عام محافظة الأقصر) تعيينه سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، وعبد القادر عبد الخالق عبد القادر النورى (سكرتير عام الفيوم) تعيينه سكرتير عام محافظة الدقهلية.





وتضمنت حركة التي أصدرها اللواء شعراوي، ترقية نادر حنفي محمود عشماوي إلى سكرتير عام جنوب سيناء، وطارق عبد العظيم محمد جبر، تم ترقيته لسكرتير عام محافظة السويس، وهشام أحمد على شادي تم ترقيته سكرتير عام محافظة بنى سويف، ومحمد عبد الجليل محمد النجار (سكرتير عام أسيوط) تم تعيينه سكرتير عام محافظة المنيا، ومحمد محمود أبو غنيمة (سكرتير عام محافظة مطروح) تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم، وحسين أحمد كمال الجندي (سكرتير عام محافظة الشرقية) تعيين سكرتير عام محافظة أسيوط، وحاتم زين العابدين البيه (رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية) تم تعيينه سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، واللواء محمد كمال البندارى سكرتير عام محافظة كفر الشيخ تم تعيينه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومحمد عبدالفتاح أدم عثمان من سكرتير عام محافظة المنيا تم تعيينه سكرتير عام محافظة الأقصر.





كما تضم الحركة التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، فيما يخص سكرتيري العموم تعيين كل من هشام على إبراهيم الطويل رئيس مدينة ومركز أسيوط، تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وسيد محمود عبدالله (سكرتير عام مساعد الوادي الجديد) تم تعيينه سكرتير عام مساعد الوادي الجديد، وطارق محمد إبراهيم الوراقى تم ترقيته سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، وأيمن محمد رضا أبو النجا رئيس مدينة أسوان تم تعيينه سكرتير عام مساعد محافظة أسوان.