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عثمان 24.. اعرف تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٢٤ | والتردد الجديد لقناة اليرموك الناقلة لمسلسل kuruluş osman

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:31 م
قيامة عثمان
قيامة عثمان
عثمان 24.. اعرف تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٢٤ | والتردد الجديد لقناة اليرموك الناقلة لمسلسل kuruluş osman

تصدر عثمان 24 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الخميس الموافق 4/6/2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي مسلسل قيامة عثمان kuruluş osman، الذي يحكي تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان 24، وتردد قناة اليرموك الناقلة للمسلسل.

في التفاصيل، عرضت قناة atv التركية الحلقة عثمان 24، واشتهر مسلسل المؤسس عثمان بالأحداث المشوقة والتفاصيل المثيرة، ولمحبي ومتابعي مسلسل قيامة عثمان 24، فإمكانك مشاهدة المسلسل على قناة اليرموك الفضائية مترجمة باللغة العربية، وفيما يلي تفاصيل عثمان 24 وتردد قناة اليرموك الفضائية:

تفاصيل مسلسل عثمان 24

بدأت مسلسل عثمان 24، بتزوج تزوج عثمان بن ارطغرل من بالا ابنة الشيخ أديب علي بعد زواج عليشار من أيجول، بعد انتهاء عقد القران توجه عثمان برفقة بامسي وأصدقائه الي الغابة بعد أن قام بتوديع زوجته، استطاع الغازي عثمان الهروب من عليشار ورجاله بعد أن احكموا قبضتهم عليهم محاصرين القلعة التي تواجدوا بها، ولا يزال ديندار متحالفا مع المغول للايقاع بابن عمه عثمان من أجل قتله ومن ثم السيطرة على حكم القبيلة، وهدد عثمان ابن عمه بالقتل في اقرب فرصة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة اليرموك الفضائية كل يوم خميس من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة 8.00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9.00 مساءًا بتوقيت السعودية، وتعرض الاعادة يوم الجمعة في الساعة 1.00 ظهرًا بتوقيت مصر.

تردد قناة اليرموك HD الجديد الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11678.
الاستقطاب: عمودي V.
معامل الترميز: 27500.
الاتجاه: 3/4.

عثمان 24.. اعرف تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٢٤ | والتردد الجديد لقناة اليرموك الناقلة لمسلسل kuruluş osman

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