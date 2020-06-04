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ليفربول يقترب من صفقته المفضلة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:18 م
فيرنر
فيرنر
عبد القادر عرابي

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم الخميس، تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر نجم نادي لايبزج الألماني.

 

ويعد اللاعب محط أنظار كبار أندية أوروبا، على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وإنتر ميلان.

 

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية في تقريرها اليوم، فإن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام لنادي ليفربول.

 

وأكدت الصحيفة، أن وكيل اللاعب بعث برسالة لناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، مفادها رغبته في الذهاب لليفربول.

 

كما أشارت الصحيفة، أن اللاعب يتفاوض حالياً على البنود الشخصية، قبيل عملية انتقاله لملعب "أنفيلد".

 

ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، حيث ستفعل إدارة الريدز الشرط الجزائي في عقده، والبالغ 50 مليون جنيه إسترليني، قبل حلول يوم 15 يونيو الجاري.

 

وسجل صاحب الـ24 عاماً 25 هدفاً في بطولة الدوري الألماني لهذا الموسم، جعلته وصيفاً لهدافي البوندسليجا، خلفاً للبولندي "روبيرت ليفاندوفسكي".

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