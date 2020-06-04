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بعد طرحها بـ10 أيام.. أغنية "قهوة الماضي" لـ إليسا تحقق 2 مليون مشاهدة

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حصدت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة اللبنانية إليسا، 2 مليون مشاهدة، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وذلك بعد طرحها ب10 أيام.

أغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام شعشاع، ومن ألحان محمد رحيم، ومن توزيع كميل خوري، وطرحتها ثاني أـيام عيد الفطر المبارك، على طريقة الفيديو كليب، عبر تطبيق "يوتيوب".

وعلى الصعيد الآخر تستعد الفنانة إليسا، لأحياء حفلًا غنائيًا أونلاين الليلة على المنصة الإلكترونية "شاهد vip" في تمام الساعة 10 مسًاء بتوقيت السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، روتانا والمكتب الفني لمجموعة MBC.

يذكر أن آخر أعمال إليسا، اغنية "هنغني كمان وكمان" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب من الحجر المنزلي، وشاركتها الكليب المطربة هيفاء وهبي.

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