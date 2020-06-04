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عاجل.. جاريث بيل يرفض العودة إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:01 م
جاريث بيل
جاريث بيل
عبد القادر عرابي

أغلق "جوناثان بارنيت" وكيل أعمال الجناح الويلزي "جاريث بيل" لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الباب أمام عودة محتملة لموكله للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

 

وارتبط اللاعب صاحب الـ30 عاما. بمغادرة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ربطته عدة تقارير بالعودة لناديه السابق توتنهام أو نادي مانشستر يونايتد.

 

وقال بارنيت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أدري ما القيمة التي يستحقها بيل، أعلم أن راتبه باهظ، ووجهته المقبلة مهمة للغاية بالنسبة له".

 

وتابع: "كررتها مراراً، هو سعيد في مدريد، والحياة هنا جذابة بالنسبة له، لا أفهم لماذا تنتشر الأخبار حول رحيله عن مدريد".

 

وأضاف: "تلك الحياة التي أرادها بيل، هو يشعر بالسعادة هنا رفقة عائلته، حقق كل الألقاب مع ريال مدريد، ما ينقصه هو كأس العالم".

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عودة الدوري الإنجليزي ريال مدريد جاريث بيل الدوري الانجليزي

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