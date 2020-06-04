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ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك في نهاية تعاملات الأسبوع

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
شهد سعر الدولار ارتفاعا جديدا اليوم الخميس 4-6-2020 ختام تعاملات الأسبوع بقيمة 7 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك في ظل ارتفاعات بدأت منذ أيام شهدت فيها العملة الأمريكية ارتفاعات كبيرة مقابل الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى 16.08 جنيه للشراء، 16.18 جنيه للبيع. 


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.08 جنيه للشراء 
16.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.02 جنيه للشراء.
16.12 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
16.01 جنيه للشراء.
16.11 جنيه للبيع. 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.1 جنيه للشراء 
16.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.1 جنيه للشراء
16.2 جنيه للبيع
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.03 جنيه للشراء. 
16.13 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.02 جنيه للشراء.
16.12 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى بنك عودة
16.03 جنيه للشراء. 
16.13 جنيه للبيع.
  

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