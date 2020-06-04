مدير حملة ترامب يتهم "سناب شات" بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

قام براد بارسكال مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، بالرد على قرار شركة سناب بعدم الترويج لحساب الرئيس الأمريكي على منصة سناب شات، قائلا في بيان له، أن الشركة تروج ما أسماه "مقاطع فيديو الشغب اليساري المتطرف"، وأن الشركة ومديرها التنفيذي "الراديكالي" يحاولون "تزوير" الانتخابات الرئاسية.





وقال بارسكال في البيان: "يحاول تطبيق سناب شات - Snapchat تزوير انتخابات 2020، والترويج لجو بايدن وقمع الرئيس ترامب" بشكل غير قانوني .





وأكمل بارسكال، "يفضل إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، الترويج لمقاطع فيديو الشغب وتشجيع مستخدميها على تدمير أمريكا بدلاً من مشاركة الكلمات الإيجابية للوحدة والعدالة والقانون والنظام من رئيسنا".





وقد أعلنت شركة سناب - Snap، أمس الأربعاء أنها ستتوقف عن "الترويج" لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قسم "Discover" على منصة سناب شات - Snapchat، حيث قالت الشركة في بيان "لن نقوم بتضخيم الأصوات التي تحرض على العنف العرقي والظلم من خلال منحهم ترويجًا مجانيًا على Discover".







