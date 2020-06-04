Advertisements

مدير حملة ترامب يتهم "سناب شات" بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
قام براد بارسكال مدير حملة الرئيس دونالد ترامب، بالرد على قرار شركة سناب بعدم الترويج لحساب الرئيس الأمريكي على منصة سناب شات، قائلا في بيان له، أن الشركة تروج ما أسماه "مقاطع فيديو الشغب اليساري المتطرف"، وأن الشركة ومديرها التنفيذي "الراديكالي" يحاولون "تزوير" الانتخابات الرئاسية.

وقال بارسكال في البيان: "يحاول تطبيق سناب شات - Snapchat تزوير انتخابات 2020، والترويج لجو بايدن وقمع الرئيس ترامب" بشكل غير قانوني

وأكمل بارسكال، "يفضل إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، الترويج لمقاطع فيديو الشغب وتشجيع مستخدميها على تدمير أمريكا بدلاً من مشاركة الكلمات الإيجابية للوحدة والعدالة والقانون والنظام من رئيسنا".

وقد أعلنت شركة سناب - Snap، أمس الأربعاء أنها ستتوقف عن "الترويج" لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قسم "Discover" على منصة سناب شات - Snapchat، حيث قالت الشركة في بيان "لن نقوم بتضخيم الأصوات التي تحرض على العنف العرقي والظلم من خلال منحهم ترويجًا مجانيًا على Discover".


أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 23 ساعة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 22 ساعة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ ساعتين و 53 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

11:19 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

10:19 ص

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين