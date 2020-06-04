إزالة 38 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في فرشوط بقنا

استطاعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، من تنفيذ حملة إزالات مكبرة، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس مركز ومدينة فرشوط، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.





وتمكنت الحملة، التي قادها حافظ محمود، نائب رئيس المركز، بالاشتراك مع سيد تمساح، رئيس قرية العركي، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية، من إزالة عدد 38 حالة مبان تعدٍ على أرض زراعية لأهالي بمساحة 1 فدان و13 قيراطًا بناحية النجوع التابعة للوحدة المحلية لقرية العركي.





وجاء ذلك بحضور العقيد حمدي عبدالعزيز، مأمور مركز شرطة فرشوط وبحضور المختصين من الإدارة الزراعية.



