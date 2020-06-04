Advertisements
اخبار المدن الجديدة.. إزالة مخالفات البناء وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية
الخميس 04/يونيو/2020 - 11:56 ص
أحمد الشيخ
أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة موقف حاسم من مخالفات البناء، وعدم الرجوع للخلف في هذا الملف، مؤكدة عدم السماح بعشوائية البتاء مرة أخرى بعد الانجاز الكبير الذي حققته الدولة فى ملف القضاء على العشوائيات، حيث قامت الوزارة اليوم بتحويل 6 محاضر بناء مخالف بمدينة القاهرة الجديدة إلى النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم، فى رد صارم على اى مخالفة بنائية استغلالا لانشغال الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وترصد "الفجر" فيما يلى أهم أخبار المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة:
إطلاق التيار الكهربائي بمحطة كهرباء الحى المتميز بمدينة السادات بقدرة 375 م /ف/أ
صرح المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه تم اطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء الحى المتميز بالمدينة بقدرة 375 ميجا / فولت/أمبير، كما تم ادخال المحطة على الشبكة القومية الموحدة على جهد 220ك /فولت/أمبير.
وأشار منيع إلى أن القيمة الاستثمارية لمحطة الكهرباء تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهى من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تقوم بتغذية الحى المتميز ومناطق مجمع الصناعات الغذائية بجوار القرية التكنولوجية، والتوسعات المستقبلية بأحياء الزيتون والنخيل والروضة والريحان والشريط السياحي، بجانب تدعيم محطة محولات المنطقة الصناعية السادسة لخدمة المناطق الصناعية، وتدعيم محطة محولات المطورين لخدمة التوسعات الجديدة بالمناطق الصناعية ( مجمع الهناجر وقطع الأراضى الصناعية بمساحات مختلفة، ومنطقة المطورين الصناعية).
إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بدور سطح بإحدى قطع الأراضى بمنطقة الساحل بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وأضاف رجب، أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ، وفى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.
حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحرير عدد( 6 ) محاضر مخالفات بناء، بمدينة القاهرة الجديدة، وتحويلها للنيابة العسكرية.
وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أى مخالفات بناء تحدث حاليا، وأجهزة الدولة ستزيلها على الفور، وسيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية، فلن نسمح بوجود مظاهر عشوائية مرة أخرى، بعد الإنجازات غير المسبوقة التى حققتها الدولة فى ملف تطوير العشوائيات، كما لن نسمح أيضا لأحد باستغلال الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا، لارتكاب أى مخالفة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تسليم المحاضر لقسم الشرطة المختص واخد رقم قضائي وذلك لعدد" 5" مخالفات بقطع أراضٍ بمنطقة ( البنفسج ) ومخالفة بقطعة أرض بمنطقة( الياسمين 8)، وذلك لقيامهم بالبناء دون ترخيص، بالمخالفة للقانون، مؤكدا انه سيتم تعميم هذا الإجراء على كل من شرع في البناء بالمخالفة، وذلك بعد صدور قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، والصادر بتاريخ ٢٠١٩/٤/٨.
وأشار غنيم، إلى أنه يتم شن حملات مكبرة بالتجمعات الثلاثة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات وضبط تروسيكلات النباشين بالمدينة، والتحفظ عليها بمعرفة إدارة أمن الجهاز، حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة فى ظل المقتضيات والتحديات التي تواجه الدولة في تلك الآونة، مؤكدا استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بالتجمعات المختلفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.
وفى ذات السياق، قاد المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارات الجهاز وقيادات الشرطة على منطقة القطامية بالتجمع الثالث لإزالة الإشغالات والتندات المخالفة بالمنطقة، مؤكداً أن الحملات مستمرة لضبط الشارع بالتجمع الثالث.
كما قادت المهندسة سلوى بيومى نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، حملة إزالة إشغالات ومخالفات بحى النرجس بالتجمع الخامس.
كما أكد المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول أن هناك متابعة مستمرة بمناطق التجمع الأول، وذلك للحفاظ على الشكل العام وردع أي مخالفة فى حينها، ولاسيما المجاورة الثالثة بالتجمع الأول، مضيفاً أنه جارٍ استكمال حملة إزالة عشش الطيور فوق أسطح العمارات للمجاورة العاشرة.