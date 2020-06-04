اخبار المدن الجديدة.. إزالة مخالفات البناء وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة موقف حاسم من مخالفات البناء، وعدم الرجوع للخلف في هذا الملف، مؤكدة عدم السماح بعشوائية البتاء مرة أخرى بعد الانجاز الكبير الذي حققته الدولة فى ملف القضاء على العشوائيات، حيث قامت الوزارة اليوم بتحويل 6 محاضر بناء مخالف بمدينة القاهرة الجديدة إلى النيابة العسكرية لاتخاذ اللازم، فى رد صارم على اى مخالفة بنائية استغلالا لانشغال الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وترصد "الفجر" فيما يلى أهم أخبار المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة:





إطلاق التيار الكهربائي بمحطة كهرباء الحى المتميز بمدينة السادات بقدرة 375 م /ف/أ





صرح المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات، بأنه تم اطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء الحى المتميز بالمدينة بقدرة 375 ميجا / فولت/أمبير، كما تم ادخال المحطة على الشبكة القومية الموحدة على جهد 220ك /فولت/أمبير.









وأشار منيع إلى أن القيمة الاستثمارية لمحطة الكهرباء تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهى من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.









وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تقوم بتغذية الحى المتميز ومناطق مجمع الصناعات الغذائية بجوار القرية التكنولوجية، والتوسعات المستقبلية بأحياء الزيتون والنخيل والروضة والريحان والشريط السياحي، بجانب تدعيم محطة محولات المنطقة الصناعية السادسة لخدمة المناطق الصناعية، وتدعيم محطة محولات المطورين لخدمة التوسعات الجديدة بالمناطق الصناعية ( مجمع الهناجر وقطع الأراضى الصناعية بمساحات مختلفة، ومنطقة المطورين الصناعية).





إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة





صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بدور سطح بإحدى قطع الأراضى بمنطقة الساحل بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.









وأضاف رجب، أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن، كما تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأى مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.









وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ، وفى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.







