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أوراسكوم للتنمية توقع الإتفاقية الثالثة لتطوير مدرستين في O West
الخميس 04/يونيو/2020 - 11:47 ص
نيفين سمير
علمت البورصة المصرية اليوم أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وقعت الاتفاقية الثالثة لتطوير المدارس في O West، ، وذلك في ضوء وتحقيق إجمالي تدفقات نقدية بقيمة 535 مليون جنيه من تلك الاتفاقيات حتى تاريخه ، و مواصلتة الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التي تسعي للإسراع بعملية تطوير أراضي المجموعة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه بموجب الاتفاقية ستقوم NIS بتطوير مدرستين جديدتين على أن تتولى Advanced Education for the Establishment الإشراف الإداري والتنفيذي للمدارس والتي تستهدف إلى الافتتاح الرسمي للمدرستين في سبتمبر 2022، أي قبل عام من تسليم أول الوحدات العقارية في مشروع O West.
وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال شهر مارس المنقضي عن توقيع اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين في مشروع O West -مشروع سكني تابع لأوراسكوم للتنمية بـ6 أكتوبر.
وحققت الشركة أرباحاً بلغت 705.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقابل أرباح بلغت 500.19 مليون جنيه في 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.66 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.35 مليار جنيه في 2018. وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة خلال 2019، فقد حققت أرباحاً بلغت 634 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 153.7 مليون جنيه في 2018.
وتعتبر شركة أوراسكوم للتنمية مصر هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ يونيو 1998. تعمل ضمن قطاع خدمات المستهلك مع التركيز على الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية ، يقع مقر شركة أوراسكوم للتنمية مصر في القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيسها في ديسمبر 1995.
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