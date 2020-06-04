أوراسكوم للتنمية توقع الإتفاقية الثالثة لتطوير مدرستين في O West





علمت البورصة المصرية اليوم أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وقعت الاتفاقية الثالثة لتطوير المدارس في O West، ، وذلك في ضوء وتحقيق إجمالي تدفقات نقدية بقيمة 535 مليون جنيه من تلك الاتفاقيات حتى تاريخه ، و مواصلتة الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التي تسعي للإسراع بعملية تطوير أراضي المجموعة .





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه بموجب الاتفاقية ستقوم NIS بتطوير مدرستين جديدتين على أن تتولى Advanced Education for the Establishment الإشراف الإداري والتنفيذي للمدارس والتي تستهدف إلى الافتتاح الرسمي للمدرستين في سبتمبر 2022، أي قبل عام من تسليم أول الوحدات العقارية في مشروع O West.





وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال شهر مارس المنقضي عن توقيع اتفاقية مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر لإنشاء مدرستين دوليتين في مشروع O West -مشروع سكني تابع لأوراسكوم للتنمية بـ6 أكتوبر.







