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قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن استيراد السكر الأبيض الخام

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:46 ص
السكر الابيض الخام
السكر الابيض الخام
أحمد الشيخ

 

 

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر ، وقد إستثنى القرار ما يتم إستيراده  كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان .

 

كما نص القرار على عدم السماح بإستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً ، إلا بناء على موافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين  والتجارة الداخلية .

 

ويعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات .

 

وقالت الوزيرة أن هذا القرار تم إصداره بعد التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمةعن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتى أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام بنسبة 30%، مشيرة الى ان هذه التقلبات تسمح بإستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية .

 

وأضافت جامع أن القرار  يأتى فى ظل التداعيات السلبية لإنتشار فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى إحداث أضرار كبيرة للصناعة الوطنية ، حيث يتيح القرار منح فرصة لصناعة السكر للتعافى من جراء ماأصابها من أضرار نتيجة لإنخفاض الأسعار العالمية.

 

ومن جانبه اشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة فى وارادات السكر وتكدس المخزون لدى الشركات المحلية ، حيث يبلغ حجم إستهلاك مصر من السكر  حوالى 3 -3.2  مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلى ، لافتاً الى  أن المشروعات الجديدة التى ستدخل مرحلة الإنتاج قريباً  ستسهم فى تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من السكر .

 

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