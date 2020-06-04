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متحدث العاصمة الإدارية: مشروعات المدينة "بتصرف على نفسها"

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن اجتماع الرئيس عبدالسيسي بالقائمين على تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية، يأتي في إطار متابعة المشروعات القومية المختلفة.

وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي أكد على استخدام معايير تنفيذ المدن الذكية بالعاصمة الإدارية، موضحا أن العاصمة الإدارية هى أول مدينة ذكية بمصر.

ونوه بأنهم اقتربوا من الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للحي الحكومي، حيث تجاوزت نسبة الانتهاء من الأعمال الانشائية من 85 إلى 90%.

وأكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن كافة المشروعات التي تنفذ بالعاصمة الإدارية خارج مزانية الدولة، معلقا: "المشروع بيصرف على نفسه".

وفي سياق متصل اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر والنصب التذكاري بالعاصمة الادارية الجديدة، وعددا من مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره.

ووجه بالالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسد صورة الدولة المصرية الجديدة.

وقد نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء عبر فيسبوك مجموعة من الصور للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف يونس، أن هذه الصورة من الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه يثق بالله بأن مصر هتعدي الأزمة واختتم كلامه بجملة تحيا مصر".



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