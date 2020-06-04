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وسط إنخفاض جماعي للقطاعات .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 1.18% بمستهل التعاملات

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:40 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير



استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع ملحوظ ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، وسط انخفاض جماعي للقطاعات ، وتراجع  المؤشر العام  "تاسي"  بنسبة 1.18% إلى مستوى 7137.08 نقطة ليخسر أكثر من 85.33 نقطة.


وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق السعودية اليوم ، فقد تصدر التراجعات سهم أسمنت ينبع بنسبة 6.12%، تلاه سهم ساب بنحو  3.16%، كما انخفض أداء سهم معادن بنسبة 2.93% ، وبالمقابل تصدر الارتفاعات سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 3.65%، كما ارتفع أداء سهم الشرقية للتنمية بنسبة 2.53%، وتلاه سهم الوطنية بنسبة 2.21% ، كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 4.88 مليون سهم، فيما تصدر سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 48.88 مليون ريال.


وعلى مستوى أداء القطاعات بسوق الاسهم السعودية السوم ،  فقد شهدت هبوطاً جماعياً، بقيادة "البنوك" الذي تراجع 1.47%، وهبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.75%، وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.88%.


وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات أمس الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بهبوط أغلب القطاعات القيادية أبرزها المواد الأساسية والبنوك والاتصالات، مقابل ارتفاع لقطاع

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