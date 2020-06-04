وصول الدفعة الثانية من أجهزة التهوية الأمريكية إلى موسكو

وصلت شحنة من 150 جهاز تهوية أمريكي الصنع لمرضى فيروس كورونا المستجد إلى روسيا، اليوم الخميس، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو.





وقالت المتحدثة باسم السفارة، ريبيكا روس، إن الشحنة كانت عبارة عن "توصيل مساعدات إنسانية من الشعب الأمريكي إلى شعب روسيا" إلى جانب مقطع قصير من طائرة نقل عسكرية أمريكية تهبط في مطار موسكو، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".





تعهدت الولايات المتحدة في وقت سابق بإرسال 200 من أجهزة التنفس الصناعي كجزء من تبرع بقيمة 5.6 مليون دولار تقريبًا. وصل أول 50 من هؤلاء في أواخر مايو. وفقًا للسفارة الأمريكية، قامت واشنطن بتغطية التكاليف والتوصيل بالكامل.





وأشاد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف بالخطوة التي جرت يوم الأربعاء، واصفا إياها بأنها "بادرة بناءة من حسن النية من الرئيس الأمريكي والشعب الأمريكي".





وأضاف: "نحن نقدر تقديرًا عاليًا المساعدة الأمريكية، وآمل أن يشيد الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية بالمساعدة الطبية التي قدمناها في وقت سابق".





قامت روسيا بتسليم شحنة من الإمدادات المتعلقة بالفيروس، بما في ذلك أجهزة التهوية ومعدات الحماية الشخصية، إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل.





وقالت وزارة الخارجية، إنها اشترت الإمدادات، على الرغم من أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تديره الحكومة في وقت لاحق ناقض هذا الادعاء، قائلة، إنها دفعت بالكامل مقابل التسليم؛ لم يتم الكشف عن قيمة الشحنة.





جاء ذلك كبادرة حسن نية بعد إرسال مجموعة من أجهزة التهوية الروسية الصنع إلى الولايات المتحدة في أوائل أبريل.