Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.86% بمستهل تعاملات جلسة الخميس

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:35 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق  بنسبة 0.89% رابحاً 17.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2017.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.3 مليون سهم محققة ما قيمته 127.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1921 صفقة لعدد 27 سهماً.

 وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.37%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.
 
وارتفع 13 سهماً بسوق دبي  المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 8.26%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.47%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.98%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.8 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مؤشر دبي يصل لمستوى 2612.08 نقطة بمستهل جلسة اليوم

صعود مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.54% بالتعاملات الصباحية

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.19% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.02َ% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق دبي يصعد بنسبة 0.34% خلال التعاملات الصباحية

مؤشر سوق دبي يصعد بنسبة 2.1% بمستهل تعاملات الإثنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. الأزهر يعلن موعد عودة صلاة الجمعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

09:22 ص

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

10:19 ص

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين