مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.86% بمستهل تعاملات جلسة الخميس

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.89% رابحاً 17.92 نقطة ليصل إلى مستوى 2017.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.3 مليون سهم محققة ما قيمته 127.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1921 صفقة لعدد 27 سهماً.





وصعدت 5 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.37%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وارتفع 13 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 8.26%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.47%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.98%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 33.8 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.