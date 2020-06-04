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حليمة بولند تتعرض للحرق بعد انسكاب ماء حار عليها

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



أعلنت الاعلامية الكويتية حليمة بولند عن تعرضها للحرق بسبب انسكاب ماء ساخنة عليها، لافتة إلى أنها خافت من الذهاب للمستشفى بسبب فيروس الكورونا المُنتشر حاليًا في جميع البلاد.

نشرت حليمة بولند مقطع فيديو لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه عن تفاصيل ما حدث لها، حيث قالت :"احترقت وانكت علي ماء حار والله العظيم أنا ونازلة المطبخ والكل نايم ما أذكر التفاصيل بس انكت علي الماء كلها على جسمي والحمدالله الله ستر إنه كان حار ما كان مغلي وايد".



وتابعت حليمة بولند: "حريق خفيف بس إلى الان يؤلمني وكمادات وثلج وكريمات الحروق وما زال الالم موجود وشكلها أحمر صار وبدأ يصير على شكل فقاعات".

وكشفت حليمة بولند أنها خافت من الذهاب الى المستشفى بسبب فيروس كورونا.

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