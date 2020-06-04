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وفاة جديدة بفيروس كورونا بين الأطباء

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نعت النقابة العامة لأطباء مصر، الشهيد الدكتور معتصم بالله محمود ذكي إبراهيم، أخصائي الجراحة، الذي توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، داعية المولى سبحانه وتعالى، أن يسكنه نعيم جناته مع الأبرار والشهداء، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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أول لقاء بين نقيب الأطباء ورئيس الوزراء
كان الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، التقى قبل أسبوع، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية؛ لاستعراض مستجدات الوضع فى أزمة فيروس كورونا، وعرض المشاكل التى تواجه الأطباء، وبحث سبل حماية الطواقم الطبية من العدوى.

وثمن رئيس الوزراء، خلال اللقاء، الدور العظيم الذى يقوم به الأطباء ومعهم باقى الفريق الطبى فى مواجهة هذه الجائحة.

وعرض النقيب، أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وتتضمن: ضرورة استكمال نواقص المستلزمات الوقائية لهم ومتابعة جاهزية المستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التى تم تخصيصها للعزل، وإجراء مسحات الـpcr للطواقم الطبية المخالطة لحالات كورونا، والتأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبى من مصابى كورونا فى جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومعاملة شهيد كورونا من الأطباء كشهداء الجيش والشرطة من الناحية المادية.

وذكر بيان النقابة، أن رئيس الوزراء أكد للنقيب توسيع إجراء تحاليل الـpcr للطواقم الطبية فوراً، وتنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.

أحدت تطورات إصابات ووفيات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال  إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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