الليلة.. إليسا تحيي حفلًا أون لاين

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تستعد الفنانة إليسا، لأحياء حفلًا غنائيًا أونلاين الليلة على المنصة الإلكترونية "شاهد vip" في تمام الساعة 10 مسًاء بتوقيت السعودية.



وروجت إليسا، للحفل من خلال نشر مقطع فيديو جديد، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت إليسا، على مقطع الفيديو قائلة:"بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، روتانا والمكتب الفني لمجموعة MBC.. ‏يقدمون ⁧‫#مكملين_معاكم‬⁩ انتظرونا ببث مباشر على ⁦‪."#ShahidVIP‬ اليوم في العاشرة مساء بتوقيت السعودية".





ولاق مقطع االفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"منتظرينك على نار" وأضاف آخر"أخيرًا بقا في ملكة الأحساس"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".



