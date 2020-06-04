جلسة المستهل : مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع إلى مستوى 1274.09 نقطة









وتراجع بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.49% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.04% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.33%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.69%، كما تراجع شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3%، فيما ارتفع الخدمات بنسبة نمو 1.94% مدفوعاً بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.71%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.99%.

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،علي تراجع ، حيث هبط كؤش السوق بنسبة 0.10% خاسراً 1.29 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 982.7 ألف سهم بقيمة 282.7 ألف درهم.