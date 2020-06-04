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الزراعة: 55 مرصدا على الحدود لمتابعة تطورات أزمة الجراد

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر نجحت في مواجهة كل أنواع الجراد الفترة الأخيرة، موضحا أن هناك 55 مرصد على المناطق الحدودية.

وأشار "القرش"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك إبادة فورية لأي أسراب جراد، حيث هناك غرفة عمليات منعقدة 24 ساعة لرصد أي تحركات من خلال صور الأقمار الصناعية.

وأوضح أنه اعتبارا من شهر سبتمبر يتم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى، حيث أن مدة انتشار الجراد في دول الجوار من أكتوبر وحتى إبريل، لافتا إلى أنهم يقومون برشات احترازية طوال العامة، معقبا: "الوزير يتابع وضع الجراد ساعة بساعة".

وفي سياق منفصل أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، أن مصر تفوقت علي الكثير من البلدان خلال أزمة كورنا في التصدير خاصة في محاصيل الموالح والبطاطس من الدول المنافسة لمصر إقليميا مثل تركيا والمغرب طبقا للأرقام 

يذكر أن مصر صدرت 3.5 مليون طن منتجات زراعية خلال العام الجاري وخلال أزمة كورونا الراهنة من بينها 1.4 مليون طن و620 ألف طن بطاطس.

وأفاد التقرير أن خطة وزارة الزراعة تعتمد علي تنويع اصناف التصدير وتدخل دوائر منافسة جديدة في أصناف مثل الجريب فروت وليس فقط منتج البرتقال الذي أصبحنا رقم واحد عالميا في تصديره وأن أبرز المنتجات التي تم فتح أسواق دولية لها هي الموالح والبطاطس والبصل والثوم والطماطم والجريب فروت.

إجراءات مشددة لجودة الصادرات
ولفت التقرير إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى تتابع فتح أسواق جديدة أمام صادرات الخضر والفاكهة، وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وتم فتح 6 أسواق جديد منذ بدء تصدي الموسم الجديد رغم ازمة كورونا، ويتم تصدير الشحنات، طبقا للشروط الحجرية والتي تتفق مع الدول المستوردة، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، إن هناك لجان فنية مكثفة للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، خاصة الخضر والفاكهة.

وأضاف أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة “بلد المنشأ”، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ “جمهورية مصر العربية”، والدولة المستقبلة للمنتج.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالميًا، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًا، موضحا أن الدول الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

وأشار إلى أن جميع الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تطبق جميع المعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

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بوابة الفجر انتشار الجراد الفجر الزراعة الحدود الإجراءات المشددة

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