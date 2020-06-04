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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال بداية تعاملات اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
شهدت البورصة المصرية، ارتفاع جماعي خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10481 نقطة.


 وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1574 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12068 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4018 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1941 نقطة.
 

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