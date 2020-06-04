برلماني: تجمعات صرف التموين تحتاج لتدابير صارمة لمواجهة كورونا

قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إ نه مع بداية كل شهر يتوافد الأهالي إلى مقرات صرف التموين مما يشكل تجمعات كبيرة من الوارد أن تكون بيئة مناسبة لانتشار عدوى كورونا، ومن ثم فإن التجمعات خلال الفترة الأخيرة ومواجهتها بشكل حاسم من الجميع لابد أن تكون على مستوى عال مع الالتزام بارتداء الكمامة دون أي تراخ.





وأضاف غلاب، في بيان، اليوم الخميس، أنه تزايد معدلات الإصابة التي تجاوزت الـ20 ألف إصابة بالشارع المصري، ومن ثم مواجهة هذه التجمعات مع الحفاظ على صرف التموين في مواعيده ضرورة مهمة، مناشدا المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بدراسة شكاوى المواطنين من تجمعات الأهالي مع بداية كل شهر على مدار عدة أيام أمام مقرات صرف التموين بمختلف المحافظات.





ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق ما تم من أعمال متعلقة بتدابير كورونا أمام هذه المقرات، مثلما حدث فى البنوك ومقرات صرف المعاشات، أو توزيع صرف التموين علي أيام كما حدث من قبل وزارة التضامن في صرف المعاشات علي مدار الشهور الماضية، وأن يتم تقسيم البدالين على مقرات "جمعيتي" نظرا لاتساع المساحة.





وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية لا تزال تواصل جهودها الفعالة فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وتسعي مؤسسات الدولة لتقديم النموذج الأفضل، ومن ثم مسؤولية المواطن أيضا ضرورة مهمة خاصة أن الوعي عامل رئيسي فى المواجهة.



