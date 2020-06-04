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برلماني: تجمعات صرف التموين تحتاج لتدابير صارمة لمواجهة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
قال عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع بداية كل شهر يتوافد الأهالي إلى مقرات صرف التموين مما يشكل تجمعات كبيرة من الوارد أن تكون بيئة مناسبة لانتشار عدوى كورونا، ومن ثم فإن التجمعات خلال الفترة الأخيرة ومواجهتها بشكل حاسم من الجميع لابد أن تكون على مستوى عال مع الالتزام بارتداء الكمامة دون أي تراخ.

وأضاف غلاب، في بيان، اليوم الخميس، أنه تزايد معدلات الإصابة التي تجاوزت الـ20 ألف إصابة بالشارع المصري، ومن ثم مواجهة هذه التجمعات مع الحفاظ على صرف التموين في مواعيده ضرورة مهمة، مناشدا المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بدراسة شكاوى المواطنين من تجمعات الأهالي مع بداية كل شهر على مدار عدة أيام أمام مقرات صرف التموين بمختلف المحافظات.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه من الممكن أن يتم تطبيق ما تم من أعمال متعلقة بتدابير كورونا أمام هذه المقرات، مثلما حدث فى البنوك ومقرات صرف المعاشات، أو توزيع صرف التموين علي أيام كما حدث من قبل وزارة التضامن في صرف المعاشات علي مدار الشهور الماضية، وأن يتم تقسيم البدالين على مقرات "جمعيتي" نظرا لاتساع المساحة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية لا تزال تواصل جهودها الفعالة فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وتسعي مؤسسات الدولة لتقديم النموذج الأفضل، ومن ثم مسؤولية المواطن أيضا ضرورة مهمة خاصة أن الوعي عامل رئيسي فى المواجهة.

تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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