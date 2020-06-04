التباين يسيطر علي أداء بورصة الكويت مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 6.56 ليصل إلى مستوى 5007.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% خاسراً 11.33 نقطة ليصل إلى مستوى 5442.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 3.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4150.75 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14%، رابحاً 5.84 نقطة ليصل إلى مستوى 4039.21 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 107.3 مليون سهم بقيمة 16.1 مليون دينار كويتى عبر 4718 صفقة.





وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، أعقبه قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.025، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.

وجاء سهم الشركة الأهلية للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت ، بارتفاع نسبته 9.09%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5.49%، ثم سهم شركة نور للاستثمار المالي بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.90% ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.69%، ثم سهم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 5.41%.