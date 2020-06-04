سناب شات: حساب ترامب غير مؤهل للترويج على المنصة بسبب التحريض على العنف

أعلنت شركة سناب - Snap عن وقف الترويج لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قسم Discover داخل تطبيق سناب شات- Snapchat، وأشارت الشركة إلى أن تعليقاته التي اطلقها الأسبوع الماضي، جعلت الحساب غير مؤهل للقسم حيث يستكشف المستخدمون محتوى جديدًا.





وقالت الشركة في بيان لها: "لن نقوم بتضخيم الأصوات التي تحرض على العنف العرقي والظلم من خلال منحهم ترويجًا مجانيًا على Discover"، "العنف العنصري والظلم ليس لهما مكان في مجتمعنا ونحن نقف مع جميع الذين يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في أمريكا."





وتراجعت الأسهم 2.4٪ بعد الإعلان.





وقالت الشركة إن حساب ترامب على المنصة الذي يتابعه حوالي 1.5 مليون مستخدم ، سيبقى عامًا ومتاحًا للأشخاص الذين يتابعونه أو يبحثون عنه.





ومن ناحية أخرى، اتهم مدير حملة ترامب براد بارسكال سناب بمحاولة تزوير الانتخابات من خلال الترويج لبايدن أثناء قمع محتوى ترامب. وقال إن شركة سناب - Snap تروج لـ "مقاطع فيديو عن الشغب" وتشجع المستخدمين على "تدمير أمريكا".





ولم تحدد شركة سناب، أيًا من تعليقات ترامب التي اعتبرتها تحريضية، لكن الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل أخبر العاملين في مذكرة يوم الأحد الماضي أنه سوف "يسير الحديث" حول المحتوى المثير للانقسام و "إرث العنف العنصري والظلم في أمريكا".





الجدير بالذكر أن شركة تويتر أثارت ضجة الأسبوع الماضي بوضعها ملصقات على العديد من تغريدات ترامب والتي قالت الشركة إنها انتهكت قواعدها بشأن المعلومات المضللة وتمجيد العنف.





وكان قد امتنع فيسبوك عن اتخاذ أي إجراء بشأن نفس المنشورات ، مما أدى إلى احتجاج موظف يوم الاثنين.







