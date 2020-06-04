Advertisements
بسمة وهبة تشن هجومًا على منتقدي شقيقة محمد رمضان
الخميس 04/يونيو/2020 - 10:53 ص
رشا عادل
هاجمت الإعلامية بمسة وهبة، منتقدي شكل إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، من خلال برنامج "كل يوم" الذي تقدمه على أحدى القنوات الفضائية.
وقالت بسمة، خلال حلقة امس:"إن ما تعرضت له ايمان رمضان من تعليقات الجمهور القاسية على مظهرها في يوم زفافها من أنواع العنصرية غير الرحيمة ويعتبر هذا الفعل من الجهل والمرض النفسى.
وأضافت:"بلغة حادة أن ما نحتاجه في وقتنا الحالى ليست مستشفيات عزل من الكورونا وانما نحتاج لمستشفي نفسي لعلاج المتنمرين من العنصرية".
وتابعت:"أن هذه العنصرية جديرة بأن تتسبب في انتحار وأذية الكثير كما شكرت بسمة وهبه ايمان رمضان وباركت لها زفافها وأهدتها "دبوس شرف" على ردها الراقي تجاه هذه التعليقات".
وقالت بسمة، خلال حلقة امس:"إن ما تعرضت له ايمان رمضان من تعليقات الجمهور القاسية على مظهرها في يوم زفافها من أنواع العنصرية غير الرحيمة ويعتبر هذا الفعل من الجهل والمرض النفسى.
وأضافت:"بلغة حادة أن ما نحتاجه في وقتنا الحالى ليست مستشفيات عزل من الكورونا وانما نحتاج لمستشفي نفسي لعلاج المتنمرين من العنصرية".
وتابعت:"أن هذه العنصرية جديرة بأن تتسبب في انتحار وأذية الكثير كما شكرت بسمة وهبه ايمان رمضان وباركت لها زفافها وأهدتها "دبوس شرف" على ردها الراقي تجاه هذه التعليقات".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا