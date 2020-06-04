بسمة وهبة تشن هجومًا على منتقدي شقيقة محمد رمضان

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هاجمت الإعلامية بمسة وهبة، منتقدي شكل إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، من خلال برنامج "كل يوم" الذي تقدمه على أحدى القنوات الفضائية.



وقالت بسمة، خلال حلقة امس:"إن ما تعرضت له ايمان رمضان من تعليقات الجمهور القاسية على مظهرها في يوم زفافها من أنواع العنصرية غير الرحيمة ويعتبر هذا الفعل من الجهل والمرض النفسى.



وأضافت:"بلغة حادة أن ما نحتاجه في وقتنا الحالى ليست مستشفيات عزل من الكورونا وانما نحتاج لمستشفي نفسي لعلاج المتنمرين من العنصرية".



وتابعت:"أن هذه العنصرية جديرة بأن تتسبب في انتحار وأذية الكثير كما شكرت بسمة وهبه ايمان رمضان وباركت لها زفافها وأهدتها "دبوس شرف" على ردها الراقي تجاه هذه التعليقات".