بكلمات مليئة بالحب.. حنان مطاوع تدعم رجاء الجداوي

Advertisements

تمنت الفنانة حنان مطاوع الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية وانتقالها للعناية المركزة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت حنان مطاوع صورتين لها برفقة الفنانة رجاء الجداوي، وعلقت على الصور قائلة:"حبيبتي وحبيبة الكل ربنا يشفيكي ويعافيكي، وتطلعي منها أقوى ياااارب، ويارب إشفي كل مريض واحفظنا جميعًا".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية مسلسل "بت القبايل"، وهو من إخراج حسني صالح، وإنتاج سينرجي والجابري، و تأليف شاذلي فرح، بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني،بهاء ثروت، منة فضالي،حمدي عباس، عبد الخالق أحمد، سميرة عبد العزيز،محمد رياض،أشرف عبد الغفور، مدحت تيخة.