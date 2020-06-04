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برلماني يشكر رئيس الوزراء لإنشاء كلية تربية رياضية بالسويس

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:42 ص
ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي على قراره الأخير بإنشاء كلية تربية رياضية بجامعة السويس.

وأضاف كمال في بيان، اليوم الخميس، إلي أنه تلقي خبر قرار إنشاء كلية التربية الرياضية الجديدة بالسويس بالتقدير والامتنان الذي يعكس الاهتمام من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ومدي تقدير سياسة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا.

وتابع النائب، أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبنا الشعبية المستمرة بتطوير واستكمال البنية التعليمية بجامعة السويس وهو امتداد من رئيس الحكومة للانتهاء قريبا من إتمام كلية طب السويس الذي دعمها رئيس الوزراء على أن يتم افتتاحها العام الجامعي الجديد لتقوم بدورها فى دورها في التنمية المستدامة لبلادنا.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والتهنئة لشعب السويس الذي نأمل أن يتبوأ ابنائه قيادات العمل بكلية التربية الرياضية الجديدة تحت رعاية الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة لضرب النموذج للعمل الجاد والعملي من أجل علوم الرياضة بتخريج كوادر متخصصة في مجال التربية الرياضية من أجل تأكيد شعار "العقل السليم فى الجسم السليم".

كما وجه النائب التحية للقيادة السياسية الرشيدة في بلادنا على كل ما يقدمونه للمواطنين في المحافظات بكافة المجالات للارتقاء بالمحليات وخدمة للمواطنين.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين-بنات" بجامعة السويس.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالدور الهام الذي تختص به الجامعات وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، وتقليل الاغتراب.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 1852020، لعدد 30 موضوعًا.

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