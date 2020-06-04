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بمنحة سعودية.. وزيرة التعاون الدولي: تمويل 2176 مشروعا في 27 محافظة

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
الفجر
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تمويل 2176 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، ساهمت في خلق حوالي 12 الف فرصة عمل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته عبر الفيديو كونفرانس مع لجنة إدارة المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تم تشكيلها عام 2013 ويرأسها المهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي وغدير حجازي مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية في مصر، حيث ساهمت مشاريع المنحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات المنحة السعودية عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن كل مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وأشارت، إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي نظرا لدوره في دعم الأمن الغذائى للمواطنين، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد. 

وكشفت المشاط، عن أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الإعداد لعقد اجتماع للجنة إدارة المنحة السعودية خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن تركز المنحة في تمويلاتها المستقبلية على المشروعات الصغيرة والشركات المبتكرة في المحافظات الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تعظيم مشروعات المنحة السعودية في مصر في ظل الدور الذي تلعبه المنحة في تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن أبرز الجهات الوسيطة التي تقدم من خلالها تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر. 

ومن أبرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة إف جي هيرمس للتأجير التمويلي وشركة إنماء للتأجير التمويلي وشركة بلس للتأجير التمويلي وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي وشركة للتأجير التمويلي وشركة يو آي فاينانس للتأجير التمويلي.

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