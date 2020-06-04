خبير أزمات: كورونا مستمرة سنتين.. ويجب تأمين الكوادر الطبية

قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات، إن الدولة المصرية تقود أزمة كورونا بشكل احترافي غير مسبوق، مشيرا إلى أنه لأول مرة يكون لدى مصر حكومة تقنية بامتياز تستطيع إدارة الأزمة بشكل رائع.





وأشار "أبو المكارم"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مصر أدارت الأزمة بأسلوب فيه بعد نظر شهد به العالم، منوها بأن أزمة كورونا كانت مفاجئة لكل أنظمة العالم، ولم يكن هناك استعداد كبير لها.





وطالب خبير إدارة الأزمات، الدولة المصرية بإطلاق برنامج وطني لتأمين الكوادر الطبية، يستهدف الحفاظ على الأرواح البشرية للأطقم الطبية، منوها بأن أزمة كورونا طويلة، والتي قد تستغرق عامين.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



