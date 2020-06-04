Advertisements

هجوم مسلح يصيب 40 شخصا معظمهم من الأطفال في الصين

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:15 ص
الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
وكالات

أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الخميس، إصابة نحو 40 شخصا، معظمهم من الأطفال، خلال حادث هجوم بسكين فى روضة أطفال فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي البلاد.

 

وفي بيان للشرطة الصينية، كشف أن الهجوم وقع في روضة أطفال بمدينة "ووزو" الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت بكين، وأن مدير الروضة وأحد الحراس بين المصابين.

 

وألقت الشرطة الصينية، القبض على الجاني وهو في الخمسينيات من العمر ويعمل حارسا في الروضة، فيما لم يعرف على الفور أسباب وملابسات الحادث أو حالة المصابين.

 

وقد أُصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص بينهم 3 أطباء بجروح، فى يناير الماضي، جراء هجوم تعرضوا له على يد شخص يحمل سكينًا، وذلك فى أحد مستشفيات حى (تشاوينج) بالعاصمة (بكين)، وذكرت سلطات بكين - فى بيان، أن دوافع الحادث لا تزال غير معروفة، فيما تحتجز شرطة العاصمة المشتبه به، حيث تجرى تحقيقات موسعة معه للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

 

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

 

وقالت اللجنة - في تقريرها اليومي، إن خمسة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى يوم أمس عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

 

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم أمس الإبلاغ عن أربع حالات جديدة بدون أعراض ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة إلى 326 حالة منها 43 حالة وافدة من الخارج، فيما ما يزال 4360 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

 

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1093 حالة إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و443 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1039 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و428 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح الصين الشرطة الصينية اصابة 40 شخص

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 21 ساعة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ ساعة و 20 دقيقة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ ساعة و 18 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

قطع أُُذن مستشار مقاطعة في هونج كونج وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بسكين (صور)

المحتجون بهونج كونج يسعون للحصول على دعم دولي في مجال الحقوق

تأثير احتجاجات هونج كونج على الانتخابات الرئاسية في تايوان

دول العالم تعلن عن الأعداد المصابة بفيروس كورونا

هونج كونج تفحص أكثر من 1800 مسافر على متن سفينة سياحية

فيروس "كورونا".. التطورات الأخيرة التي وصل لها العالم بسبب هذا المرض

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين