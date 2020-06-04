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نجم تشيلسي يتجه إلى روما

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:51 م
بيدرو
بيدرو
وكالات

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، اقتراب أحد نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي من مغادرة الفريق خلال الصيف الجاري، وتحديد وجهته المقبلة.

 

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن صحيفة "آس" الإسبانية اليوم، فإن الجناح الإسباني "بيدرو رودريجيز" لاعب نادي تشيلسي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

 

وينتهي عقد بيدرو مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق، في صفقة انتقال حر.

 

وأكدت الصحيفة، أن بيدرو حدد وجهته المقبلة، والتي ستكون في إيطاليا، وتحديداً لنادي روما الإيطالي.

 

ونوهت الصحيفة، أن بيدرو فضّل الانتقال لروما في صفقة انتقال حر، على الرغم من امتلاكه عدة عروض، أبرزها عرض من نادي يوفنتوس الإيطالي.

 

كما يمتلك بيدرو ثلاث عروض من إسبانيا، وتحديداً من أندية فالنسيا وريال بيتيس وأشبيلية.

 

يذكر أن بيدرو غادر برشلونة في صيف عام 2015 نحو تشيلسي، وحقق معه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الإتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

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روما تشيلسي بيدرو رودريجيز

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