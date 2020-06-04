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استقرار نسبي لأسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2020 في ظل ارتفاع عالمي

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر
أسعار الذهب اليوم 

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس 4-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعد هبوطها متأثرة بالهبوط الكبير في البورصة الدولية للمعدن الأصفر بسبب ارتفاع أسعار الدولار وجاءت الأسعار على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم

عيار 18: 654.75
عيار 21 : 764 جنيهًا
عيار 24 : 873.25 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6112 جنيهًا


وتراجع أمس سعر العقود الآجلة للذهب تسليو شهر أغسطس بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 29.20 دولار مسجلاً  1704.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1690.30 دولار للأوقية خلال التعاملات.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 1.5 بالمائة وهو ما يوازي حوالي 27 دولاراً إلى 1700.54 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل نيسان في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7 بالمئة يوم الأربعاء. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1705.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض ”التحرك التصحيحي“ بعد التراجع الحاد يوم الأربعاء.

وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وقال سبيفاك ”هناك تعاف في الإقبال على المخاطرة... تفاؤل بشأن انتهاء إجراءات العزل العام وبأن الاقتصاد ربما يكون متجها صوب بعض الاستقرار“.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين يوم الخميس مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب.

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