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شكوك حول لحاق ميسي بانطلاق الدوري الإسباني

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:31 م
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي

ذكرت تقارير صحفية اليوم، وجود شكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة بمباراة فريقه في الدوري الإسباني أمام مايوركا.

 

وبحسب القناة الثالثة الكتالونية، فإن صاحب الـ32 عاماً يعاني من بعض الإنزعاجات العضلية.

 

وغاب ميسي عن المران الجماعي للفريق بالأمس، حيث تدرب وحيداً في صالة الجيم، على أمل اللحاق بالمباراة.

 

وسيستأنف برشلونة مرانه غداً الجمعة، والذي من المتوقع أن يشهد غياب ميسي عنه.

 

ويحاول الطاقم الطبي تجهيز اللاعب بأسرع وقت ممكن، لحاجة الفريق لجهوده خلال المباراة.

 

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره مايوركا، وذلك يوم السبت الموافق 13 يونيو الجاري، ضمن أحداث الجولة 28 من الدوري الإسباني.

 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد الوصيف.

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