جوهرة تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

Advertisements

خضعت الفنانة الاستعراضية جوهرة، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من خلال هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جوهرة، خلال مقطع الفيديو في كواليس جلسة التصوير على أغنية "حلاوة الدنيا" وكانت مرتدية"بنطلون باللون الأسود وقميص باللون الأبيض واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها طويل منسدل".



وعلقت على مقطع الفيديو قائلة:"كانت جلسة تصويره ممتعة جدا وسعيد بها والصور سانشرها غدا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان الاستعراضية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أي جمال ده" وأضاف آخر"أيوه بقا ياجوهرة يا برنسيسة".