قمة يوفنتوس وميلان تعود بالكرة الإيطالية

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الحكومة الإيطالية وافقت على إقامة مباريات إياب دور نصف النهائي من كأس إيطاليا مبكراً عن المواعيد المحددة سلفاً، لتقام يومي 12 و13 يونيو بدلاً من 13 و14 من الشهر ذاته.

وفي أولى المباريات سيحل ميلان ضيفاً على يوفنتوس في 12 يونيو (حزيران) بمدينة تورينو لتصبح مستهل عودة النشاط الرياضي في إيطاليا، حيث تعود مسابقة الدوري يوم 20 من الشهر نفسه.

في المقابل يستضيف نابولي في اليوم التالي نظيره إنتر ميلان، على أن تقام المباراة النهائية في 17 يونيو في العاصمة روما.

وكان يوفنتوس قد فرض التعادل ذهاباً بهدف لمثله مع "الروسونيري"، بينما خطف نابولي فوزاً خارج أرضه بهدف دون مقابل.