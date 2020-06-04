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تخفيض سعر الدولار في لبنان 30 ليرة بعد اضراب الصرافون شهر

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
رويترز
خفضت مكاتب الصرافة في لبنان يوم الخميس سعر الصرف المعلن للدولار بواقع 30 ليرة مقارنة مع أسعار يوم الأربعاء، وقالوا إنهم سيشترون الدولار بسعر لا يقل عن 3920 ليرة ويبيعونه بحد أقصى 3970 ليرة.

وانخفضت الليرة نحو 60 بالمئة من سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرة منذ أكتوبر في خضم أزمة مالية حادة أصبحت فيها الدولارات شحيحة أكثر من أي وقت مضى.

وأنهى الصرافون في لبنان إضرابا استمر لشهر واحد يوم الأربعاء، وأعلنوا سعرا للشراء بحد أقصى 3950 ليرة لبنانية وسعرا للبيع بحد أقصى أربعة آلاف ليرة.


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