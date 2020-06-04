إحالة متهم لمحكمة الجنايات لحيازته مخدر الحشيش بالزاوية

أحالت نيابة الزاوية الحمراء اليوم الخميس، متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم، للمحاكمة.

كما وجهت النيابة للمتهم فى وقت سابق تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى غير مرخص.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط أحد الأشخاص عاطل- له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة "ملاكى".

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين لمحاولتهما سرقة مخزن تابع لشركة خدمات ملاحية.





بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، من (فرد أمن بمخزن تابع لشركة خدمات ملاحية بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بحضور شخصين مجهولين إدعيا أنهما يعملان بأحد أفرع الشركة وبحوزتهما مجموعة من قطع غيار مواتير خاصة بالشركة وحال طلبه منهما إثبات بياناتهما بدفتر المخزن قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه وتكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، وتمكنه من فك قيوده والاستغاثة بالخفراء المتواجدين بالمنطقة إلا أن المتهمان لاذا بالفرار وتركا مجموعة من القطع الحديدية.





فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (فرد أمن سابق بالشركة وشقيقه، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة مع مسئولى الشركة فعقدا العزم على سرقة المخزن بدافع الإنتقام.









ضبط 5 متهمين بحوزتهم "جرينوف" وبندقيتين في أسيوط





ضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن (رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.



