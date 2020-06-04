Advertisements

إحالة متهم لمحكمة الجنايات لحيازته مخدر الحشيش بالزاوية

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أحالت نيابة الزاوية الحمراء اليوم الخميس، متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم، للمحاكمة.

كما وجهت النيابة للمتهم فى وقت سابق تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى غير مرخص.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط أحد الأشخاص عاطل- له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة "ملاكى".

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام - مبلغ مالى- فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بما تقدم.

اقرأ أيضا...

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط شخصين لمحاولتهما سرقة مخزن تابع لشركة خدمات ملاحية.

بداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية، من (فرد أمن بمخزن تابع لشركة خدمات ملاحية بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بحضور شخصين مجهولين إدعيا أنهما يعملان بأحد أفرع الشركة وبحوزتهما مجموعة من قطع غيار مواتير خاصة بالشركة وحال طلبه منهما إثبات بياناتهما بدفتر المخزن قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه وتكبيله ووضع شريط لاصق على فمه، وتمكنه من فك قيوده والاستغاثة بالخفراء المتواجدين بالمنطقة إلا أن المتهمان لاذا بالفرار وتركا مجموعة من القطع الحديدية.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين (فرد أمن سابق بالشركة وشقيقه، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة مع مسئولى الشركة فعقدا العزم على سرقة المخزن بدافع الإنتقام.


ضبط 5 متهمين بحوزتهم "جرينوف" وبندقيتين في أسيوط

ضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن (رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخدر الحشيش حشيش بوابة الفجر بوابة االفجر بوابة الفجر الزاوية الحمراء

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

عرض صيني يهدد بقاء نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| الحكومة تعلن تفاصيل مهمة بشأن عودة حركة الطيران والنشاط الرياضي وفتح المساجد

منذ حوالي 14 ساعة

حسام عاشور يفجر مفاجأة عن اعتزاله

منذ ساعة و 18 دقيقة

الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بكورونا.. و36 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة المطربة رحمة وعائلتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم 500 جرام حشيش وقطعتي سلاح بالقليوبية

ضبط شخصين بالمنوفية كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في تجارة المخدرة والأسلحة النارية

ضبط شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش و750 جرام بانجو في أسوان

ضبط عاطل لحيازته سلاح ناري ومواد مخدرة بالمطرية

ضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة

سقوط تاجر أسلحة نارية في الأميرية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

01:22 ص

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

11:09 م

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين