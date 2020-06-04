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مفاجأة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية بشأن مصدر كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن الرئيس السابق للمخابرات البريطانية "إم آي 6"، قوله إن جائحة فيروس كورونا "بدأت كحادث" عندما تسلل الفيروس المصمم من مختبر صيني.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية، شاهد ريتشارد ديرلوف، تقريرًا جديدًا "مهمًا" يزعم أن الفيروس لم يظهر بشكل طبيعي، بل تم تخليقه من قبل علماء صينيين قبل تسريبه عن طريق الخطأ.

 

وأفاد التقرير، بأن السلطات الصينية قد تجبر على دفع "تعويضات" لبقية العالم مقابل حصيلة القتلى والتداعيات الاقتصادية السلبية المصاحبة للفيروس.

 

وكان العلماء، اعتقدوا أن الفيروس ظهر أولا في الحيوانات - على الأرجح الخفافيش أو آكل النمل الحرشفي - قبل أن ينتقل إلى البشر، لكن ديرلوف يقول إن ورقة علمية نشرها هذا الأسبوع فريق أبحاث بريطاني نرويجي أشارت إلى أن العناصر الرئيسة للتسلسلات الجينية لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ربما لم تتطور بشكل طبيعي.

 

وأوضح ريتشارد ديرلوف، أن ذلك يثير قضية التعويضات، إذا ما قبلت الصين بالمسؤولية، فهل ستدفع تعويضات؟ أعتقد أن ذلك سيجعل كل بلد في العالم يعيد التفكير في كيفية تعامله مع الصين".

 

ولفت ديرلوف، إلى أن علماء صينيين ربما كانوا يجرون تجارب سرية في الربط الجيني لفيروسات كورونا في الخفافيش عندما تسرب كوفيد-19 بطريقة ما بسبب خلل في التدابير والأساليب الوقائية، ومضى يقول: "إنه عمل محفوف بالمخاطر إذا قمت بخطأ".

 

وأكد ديرلوف، الذي ترأس إم آي 6 في الفترة بين عامي 1999 و2004، أن البحث الذي قرأه تمت مراجعته من قبل "نظراء"، وقام به كبار الأكاديميين في مستشفى سانت جورج في جامعة لندن وعلماء فيروسات نرويجيين.

 

وكشفت الورقة البحثية أن الحمض النووي للفيروس لم يتطور بشكل طبيعي، وتحذر من أن الجهود الحالية لتطوير لقاح محكوم عليها بالفشل لأن الفيروس "أسيء فهمه".

 

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