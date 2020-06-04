والدة الشهيد عماد أمير تكشف تفاصيل لقائها بالبابا تواضروس

أعربت سارة داوود، والدة المجند عماد أمير أحد شهداء ملحمة البرث، عن سعادتها بلقاء البابا تواضروس، قائلة: "كنت سعيدة جدا".





وأشارت "سارة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن البابا تواضروس كان بشوشا معهم، وتحدث معهم عن الشهيد عماد، وكل شهداء القوات المسلحة، موجهة التحية له لاستجابته لطلبهم واستقبالهم.





وأضافت، "البابا تواضروس قابلنا بطريقة جميلة جدا، وقالنا عماد بقا ابن مصر كلها"، لافتة إلى أن مسلسل الاختيار هو تجسيد للواقع، باكية: "وأنا بتفرج على المسلسل حسيت ابني واقف جمبي وبيطبطب عليا وبيقولي متزعليش، شوفتي إحنا عملنا إيه".





وفي سياق متصل، أسفر استطلاع للمنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون برئاسة المنتج والروائي نور الحراكي، عن أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك 2020، عن اختيار مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، كأفضل مسلسل مصري لعام 2020.





وكشف الاستطلاع، الذي استمر لمدة عشرة أيام بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الدول العربية، أن مسلسل "سوق الحرير" بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار كأفضل مسلسل سوري، والذي تم اختيار مخرجه الكبير مؤمن الملا كأفضل مخرج سوري لعام 2020، والنجمة السورية وفاء موصلي كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، وكذلك النجمة التونسية دارين حداد تم اختيارها أفضل ممثلة عن دورها كطبيبة مصرية في "سوق الحرير".





وتم اختيار الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، وتكريم الفنانة روجينا كأفضل ممثلة في نفس المسلسل، وكذلك مخرج العمل محمد سامي كأفضل مخرج مصري.





ومن جانبه، قال الروائي والمنتج نور الحراكي رئيس المنتدى، إن هذا الاستطلاع يقوم به المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون كل عام لاختيار أفضل نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، ويتم تكريمهم في احتفالية ضخمة تقام في أحد أكبر وأشهر فنادق القاهرة.





ونوه إلى أن المنتدى أقام في مصر ثلاث دورات تم تكريم كبار النجوم فيها، منهم الفنانين ياسر جلال وماجد المصري وفيفي عبده ووفاء عامر وروجينا وشيرين وسميرة عبد العزيز ومادلين طبر، والإعلامية الكويتية حليمة بولند والمؤلف بهاء الدين والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.