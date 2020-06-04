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والدة الشهيد عماد أمير تكشف تفاصيل لقائها بالبابا تواضروس
الخميس 04/يونيو/2020 - 09:52 ص
هدى عبدالرازق
أعربت سارة داوود، والدة المجند عماد أمير أحد شهداء ملحمة البرث، عن سعادتها بلقاء البابا تواضروس، قائلة: "كنت سعيدة جدا".
وأشارت "سارة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن البابا تواضروس كان بشوشا معهم، وتحدث معهم عن الشهيد عماد، وكل شهداء القوات المسلحة، موجهة التحية له لاستجابته لطلبهم واستقبالهم.
وأضافت، "البابا تواضروس قابلنا بطريقة جميلة جدا، وقالنا عماد بقا ابن مصر كلها"، لافتة إلى أن مسلسل الاختيار هو تجسيد للواقع، باكية: "وأنا بتفرج على المسلسل حسيت ابني واقف جمبي وبيطبطب عليا وبيقولي متزعليش، شوفتي إحنا عملنا إيه".
وفي سياق متصل، أسفر استطلاع للمنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون برئاسة المنتج والروائي نور الحراكي، عن أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك 2020، عن اختيار مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، كأفضل مسلسل مصري لعام 2020.
وكشف الاستطلاع، الذي استمر لمدة عشرة أيام بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الدول العربية، أن مسلسل "سوق الحرير" بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار كأفضل مسلسل سوري، والذي تم اختيار مخرجه الكبير مؤمن الملا كأفضل مخرج سوري لعام 2020، والنجمة السورية وفاء موصلي كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، وكذلك النجمة التونسية دارين حداد تم اختيارها أفضل ممثلة عن دورها كطبيبة مصرية في "سوق الحرير".
وتم اختيار الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، وتكريم الفنانة روجينا كأفضل ممثلة في نفس المسلسل، وكذلك مخرج العمل محمد سامي كأفضل مخرج مصري.
ومن جانبه، قال الروائي والمنتج نور الحراكي رئيس المنتدى، إن هذا الاستطلاع يقوم به المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون كل عام لاختيار أفضل نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، ويتم تكريمهم في احتفالية ضخمة تقام في أحد أكبر وأشهر فنادق القاهرة.
ونوه إلى أن المنتدى أقام في مصر ثلاث دورات تم تكريم كبار النجوم فيها، منهم الفنانين ياسر جلال وماجد المصري وفيفي عبده ووفاء عامر وروجينا وشيرين وسميرة عبد العزيز ومادلين طبر، والإعلامية الكويتية حليمة بولند والمؤلف بهاء الدين والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.
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